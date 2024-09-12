Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ile Denizbank arasında “Taraftar Kart” adı altında işbirliği protokolü imzalandı.

Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ile Denizbank arasında düzenlenen “Taraftar Kart” imza töreni Çorum Şehir Stadyumu’nda gerçekleşti. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Asbaşkan Yusuf Kanıcı’nın hazır olduğu imza törenine Denizbank Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ, Denizbank Çorum Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman, Denizbank Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Satış ve Performans Yönetim Bölüm Müdürü Halit Mert Bayraktaroğlu ve Denizbank Bireysel Bankacılık Satış Yönetmeni Şirin Nur Kurt katılım sağladı.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, geçtiğimiz günlerde Ahlatcı Holding ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının ardından Denizbank ile yaptıkları işbirliği protokolü ile önemli bir projeyi hayatı geçirmek ve kurumsallık adına bir adım daha atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İLK ETAPTA HEDEFİMİZ 5 BİN

Ahlatcı Çorum FK ile yapılan işbirliği protokolünün ardından bir açıklama yapan Denizbank Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ, Çorum FK’nın içerisinde olduğu bir işbirliği protokolüne severek imza attıklarını belirtirken, Çorum FK’nın hedefe yürümesinde Denizbank’ın a katkısı olacağı için mutlu olduklarını söyledi.

Çorum FK’nın geçen sene Süper Lig’in kapısından döndüğünü ifade eden Demirağ, “Bu sene veya gelecek sene Çorum FK’nın yarım kalan hikayeyi tamamlayacağına da vurgu yapan Demirağ, “Bu taraftar kart projemiz ile ilk etapta 5 bin taraftara ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonra bu sayının 10 bin ve 20 bin olarak artarak devam edeceğine inancımız tam. Biz bugün bu kıvılcımı ateşledik. Bu projenin Çorum ve Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Demirağ konuşmasının sonunda kartın kullanımı noktasında da bilgiler verdi.

Demirağ, “Çorum FK’ya gönül veren taraftarların bu kartı kullanması noktasında cebinde ekstra bir para çıkmayacak. Müşterimiz olan kişiler Çorum FK Taraftar Kartına geçiş yaparak normal alışverişte kullandıkları miktardan bir kısım Çorum FK’nın kasasına girecek. Bu şekilde takımlarına destek olacaklar” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ’ın ardından Denizbank Çorum Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman ve Denizbank Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Satış ve Performans Yönetim Bölüm Müdürü Halit Mert Bayraktaroğlu işbirliği protokolünün hayırlı olması dileklerinde bulunarak Çorum FK’lı taraftarları kartı almaya davet ettiler.