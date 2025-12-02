Çorum FK’yı Bodrum deplasmanında da yalnız bırakmayan taraftarlar yine stadyumdan boynu bükük ayrıldılar.

Bu sezon ligdeki dördüncü mağlubiyetini de deplasmanda alan kırmızı siyahlı takımda taraftarlar Bodrum deplasmanında takımlarının yine yanında oldular.

Gerek İstanbul’dan gelen Çorumlular gerek Çorum’dan giden taraftarlar ve gerekse çevre illerden gelen taraftarlar takımlarına destek oldular. İlk yarıda gelen goller ve kırmızı kart ile bozulan moraller ikinci yarıda yenilen goller ve çekilen oleyler ile tribünde kahroldular. Uzun yolculuklar sonunda maça giden taraftarlar alınan sonuç ve ortaya çıkan görüntüden son derece üzüntülü ve öfkeli bir şekilde evlerine dönmek zorunda kaldılar.,