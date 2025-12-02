Abdüssamet Uğurlu Dünya Şampiyonasında üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Abu Dabi’de yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonasında 57 kiloda ringe çıkan Abdüssamet Uğurlu zorlu rakipleri geride bırakarak üçüncü oldu.

21-30 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinin Abu Dabi’de yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında Abdussamet Uğurlu K-1 Rules 57 kiloda ringe çıktı. Zorlu rakiplerini yenerek yarı final maçında kaybeden Uğurlu üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu yıl içinde Muay Thai ve Kick Boks branşlarında Türkiye Şampiyonlukarı kazanarak milli takım forması giymeye hak kazanan Abdüssamet Uğurlu ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarılı ile temsil etti. Temmuz ayında Tayland’da yapılan Muay Thai Askeri Oyunlar Dünya Şampiyonasında da üçüncü olarak bronz madalya kazanan Uğurlu, Dünya Kick Boks Şampiyonasında da kürsüye çıkmayı başardı.

İki kategoride Dünya üçüncüsü olmayı başaran Abdüssamet Uğurlu, ‘Rabbim güç kuvvet verdiği sürece ülkeme yeni başarılar getirmek için canla başla çalışıp er dökmeye bedel ödemeye ve fedakarlıtk yapmaya devam edeceğim. Ülkeme altın madalya getirene kadar durmadan çalışacağım.

Son dört yıl içerisinde KickBoks ve Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve üst üste Muay Thai Süper Lig şampiyonlukları elde ettim. Uluslararası Arenalarda Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dört yıldır üst üste ülkemizi temsil eden tek sporcuyum. Son dört yılda sekiz kez lilli takım sporcusu olmayı başardım.

Beni yetiştiren aileme, cefamı, kahrımı çeken eşime, bana bu sporu öğreten Milli Takım Antrenörüm Aydın Fırat hocama, birlikte ter döktüğümüz spor salonu arkadaşlarıma, ScootAd ve Şehit Yakınları Gaziler ve K.M.Ç Spor Kulübü Başkanımız Fatih Demirkol'a, Kulüp Başkan Yardımcımız ve Milli Takım Antrenörümüz Şenol Kaysı hocamıza, Türk sporuna ve bizlere vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum’ dedi.