Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından başlatılan, merkez ve ilçelere bağlı köylerin mezarlıklarını temizleme, ardından da temizlenen alanlara Türk bayrağı dikme projesi başarıyla devam ediyor.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Çorum Merkez Tarhan Köyü'nün mezarlığını temizledi, ilaçladı, ardından da bölgeye Türk bayrağı dikti.

ÇOSTOG ekibi, projeye Çorum Merkez Kınık köyü ile başlamıştı. İkinci köy olarak Tarhan seçilirken, yapılan çalışmalar takdirle karşılandı.

Tarhan Köyü Muhtarı Bektaş Koçoğlu ve köy halkının da destek verdiği çalışmaların ardından köy mezarlığı pırıl pırıl oldu.

Otların biçildiği, mezarlık alanının temizlendiği ve ilaçlandığı çalışmanın ardından bölgeye Türk bayrağı dikilmesi, Tarhan'da coşku ve gurura neden oldu.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, köy mezarlıklarını daha temiz, daha bakımlı hale getirmekte kararlı olduklarını bildirerek, projenin başka köylerle devam edeceğini, köyler arasında hiçbir ayrım yapılmayacağını, tüm köyleri benimsediklerini söyledi.

İlhan Kılıç, çalışma sırasında kendilerine yardımcı olan yönetim kurulu üyelerine ve köy muhtarlığına da teşekkür etti.

Köy Muhtarı Bektaş Koçoğlu da ÇOSTOG yönetimini anlamlı projelerinden dolayı kutladı.