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Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılması planlanan tarihi Çorum Kalesi’nin restorasyon ihalesi yapıldı.

Tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, 1100 yıllık geçmişe sahip Çorum kalesinin restorasyon çalışmaları için start verdi.

Şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Çorum Kalesi’nin restorasyon projesi çerçevesinde bedenlerinin restorasyonunu yanı sıra aydınlatma çalışması ve kale etrafının drenaj hattı yapılacak.

Yaklaşık maliyeti 32 milyon 701 bin 223 TL olarak belirlenen restorasyon ihalesine 3 firma teklif sundu. Teklif dosyaları ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırlanan protokol, geçtiğimiz temmuz ayında Valilik ve Çorum Belediyesi arasında imzalanmıştı.

Protokole göre restorasyon maliyetinin yarısı bakanlık tarafından yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

Şehrin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adımı attıklarını belirten Başkan Aşgın, Selçuklu mirası olan 1100 yıllık Çorum Kalesi’nin şehrimizin en önemli tarihi eserlerinden birisi olduğuna vurguladı.

Tarihi kalenin Çorum’un kimliği ve geleceği açısından son derece önemli bir yapı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Kültür Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe aldık. Kale restorasyonunun yüzde 50’sini belediye yüzde 50’sini Bakanlık karşılayacak.” dedi.