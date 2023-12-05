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Tarihi Çorum Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meydan çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel bir eseri daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kent Meydanı projesinde birinci etabın yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

6,5 dönümü kapsayan bölümde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Aşgın, “Süs havuzları, yeşil alanları ve oturma alanlarıyla, merkezinde Ulu Cami, caminin yanında meydan ve çarşısı ile tarihi Çorum’u yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tarih kitaplarında yazan kadim Türk-İslam şehirleri nasılsa Çorum’da küllerinden yeniden doğuyor” dedi.

Çorum’u daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel değerleriyle beraber yeniden ayağa kaldırmak bizim en önemli hayalimiz. Bu anlamda da gece-gündüz aşkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.