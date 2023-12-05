Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Sanayi Siyesi 3. Cadde esnafları günlerdir sokak lambalarının yanmamasından şikayetçi.

Çorum Sanayi Siyesi 3. Cadde esnafları, sokak lambalarının 20 günden fazladır yanmadığını ve durumu YEDAŞ’a bildirdikleri halde çözüm bulunmadığını ifade ederek, “Caddemizin aydınlatma lambaları 20 günden fazla bir süredir yanmıyor. İlgili şirketin telefonunu her akşam arayıp arıza kaydı bırakmamıza rağmen hala tamir edilmedi. Yetkililerden sorunu çözmelerini talep ediyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdiler.