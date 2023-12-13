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Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın DenizBank destekleriyle düzenlediği Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirildi.

13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar 11 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında sergilenmek üzere Çorum AHL Park AVM’de ziyarete açıldı.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, her bir karenin doğayla, tarımla ve insanla kurulan benzersiz bir diyaloğu temsil ettiğini ve herkesin geçmişinden bir parça bulacağını belirterek tüm Çorum halkını sergiyi görmeye davet etti.