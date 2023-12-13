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Amatör Spor Kulüplerine deplasmanlar için servis müjdesi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Özel İdaresinden amatör kulüplere servis için gerekli talimanın Vali Zülküf Dağlı tarafından verildiğini açıkladı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı önceki gün Vali Doç. Dr. Zülküf Dağlı başkanlığında yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sırasında yaptığı görüşmede amatör kulüplerin bu sezon ilçelerdeki deplasman maçlarına gidebilmesi için servis desteği konusunda destek istedi.

Vali Zülkif Dağlı bu talep üzerine gerekli görüşmeleri yapanak ilgili birimlere bu konuda gerekli talimatı verdi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Vali Zülkif Dağlı’ya bu desteğinden dolayı tüm amatör spor camiası adına kendisine teşekkür etti ve bu desteğin amatör camiaya hayırlı olmasını diledi.