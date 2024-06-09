Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarımsal destek yapmaya devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlı ve bereketli olsun" denerek, 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığı açıklandı.

Bakanlığın mesajında destekle ilgili şu ifadelere yer verildi:

5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun.

Desteklerin dağılımı

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 4 milyar 539 milyon 601 bin lira

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 492 milyon 697 bin 73lira

Düve Alım Desteği: 47 milyon 590 bin lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 9 milyon 35 bin 638 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 3 milyon 680 bin 300 lira

Mazot ve Gübre Desteği: 608 bin 989 lira

Ödeme tarihleri belirtildi

Yağlı tohumlu bitkiler desteği ile hububat-baklagil ve dane mısır desteği ödemeleri çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılıyor.

Kimlik numarasının son hanesi 0-2-4, vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara dünden itibaren ödemeleri yapıldı. Kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6-8 olanlar için ödemeler 14 Haziran Cuma günü saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

Diğer destekler ise tek parça olarak dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.