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Afyonkarahisar' ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilde 3' ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U.(39) yönetimindeki 42 VY 932 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç tarlaya girerek durabildi. Olayda araçta yolcu olarak bulunan M.U.(71), F.U.(70), B.U.(31), M.E.U.(6), Z.S.K.(9), E.T.U.(8), yaralandı. Yaralanan şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

İHA