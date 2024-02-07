Konya'da gece saatlerinde sanayi sitesinde yaşanan olayda; çalıştığı iş yerinde kalan Afganistan uyruklu Abdullahvasi Hasan, henüz ismi açıklanmayan iş arkadaşıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Başına baltayla vurulan Abdullahvasi Hasan ağır yaralandı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri devriye görevi sürdürürken Abdullahvasi Hasan'ı yerde hareketsiz yatarken görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdullahvasi Hasan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOGARDA YAKALANDI

Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ölen Abdullahvasi Hasan’ın iş arkadaşı olan zanlı, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde şehir dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.