Çorum 'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin otomobilini ateşe vererek kaçan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de M.A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı N.A. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından N.A, M.A'ya ait sokakta park halinde bulunan 34 DTD 379 plakalı otomobili ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bir genç, otomobilin önünde park halindeki traktörü çalıştırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, kaçan kadının yakalanması için çalışma başlattı.