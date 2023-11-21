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Tokat'ta Furkan Gül (23), aralarında husumet bulunan iki kardeşe av tüfeğiyle ateş açtı.

Saçmaların isabet etiği kardeşlerden Şaban Yazar (35) hayatını kaybetti, Enes Yazar (38) ise yaralandı.

Tokat’ta aralarında husumet bulunan Furkan Gül, Şaban ve Enes Yazar kardeşlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Gül, iki kardeşe ev tüfeği ile ateş açtı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İki kardeş saçmaların isabet etmesiyle yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enes Yazar ise Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından av tüfeği ile birlikte kaçan Furkan Gülün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.