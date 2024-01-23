İstanbul Zeytinburnu'nda öğle saatlerine doğru yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma alevlenince ikili kavgaya tutuştu.

CİNAYET İŞLEYİP BALKONDAN ATLADI

Ardından şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla, tartıştığı kişiyi vahşiçe katletti. Zanlı cinayetin ardından balkondan atladı. Vahşete tanık olan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Balkondan atladıktan sonra yaralanan zanlı hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.