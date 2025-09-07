İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, teknik ekibiyle birlikte Köprüalan Köyü’nde incelemelerde bulundu.

Ziyarette şeker pancarı tarlaları gezilerek üretim süreci, verimlilik ve karşılaşılan sorunlar hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu. Çiftçilerin talepleri ve önerileri de dinlendi.

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Aydoğan’a ait işletmeyi de ziyaret eden Müdür Taş, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öte yandan köyde meydana gelen yangında arazileri zarar gören çiftçiler de ziyaret eden Taş, geçmiş olsun dileklerini iletti.