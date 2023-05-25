FATİH BATTAR

Çorum’da Taş Ocağı’nın şantiyesinde çalışan 19 yaşındaki genç, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Taş Ocağı’nda kurulan bir tesiste çalışan F.A.A (19), çatıya malzeme taşırken dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten düştü.

F.A.A’nın düştüğünü gören işçiler hemen yardıma gitti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genci düştüğü yerden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.