Çorum Belediyesi Taşhan Caddesi'nin kaldırımlarını yeniliyor.

Tretuvar çalışmaları nedeniyle Taşhan Caddesi'nin bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapalı olacak.

Çorum Belediyesi kış mevsiminin ardından şehrin farklı yerlerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başladı. Taşhan Caddesi’nin Ulu Cami arkasından başlayarak Hamit Cami’ye kadar olan bölümünde tretuvar çalışması yapılıyor. Söküm çalışmalarına başlayan ekipler en kısa sürede kaldırımları yenileyerek caddeyi yeniden trafiğe açacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Taşhan Caddemizde yapacağımız tretuvar yenileme çalışmamız nedeniyle Ulu Cami arkasından Taşhan Caddesi’ne girişten itibaren Taşhan Caddesi’nin Farabi Caddesi kesişimine kadar olan kısım bir süreliğine araç trafiğine kapalı olacaktır. Hemşehrilerimiz bu süre içerisinde alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” dedi.