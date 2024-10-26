Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’un dördüncü haftada Taşköprüspor ile oynayacağı maçı İstanbul bölgesi hakemi Abdüssamet Ulutaş yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Taşköprü ilçe sahasında oynanacak Taşköprüspor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçta İsnbul bölgesi hakemi Abdüssamet Ulutaş düdük çalarken yardımcılıklarını ise Mesuda Kip ve Furkan Şenel yapacak.

Maçta dördüncü hakem ise Cihat Şamil Ulutaş. Maçta gözlemci olarak ise Ankara’dan M. Kürşat Demirel görevli.