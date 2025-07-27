Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik “pabucumun atanmışı” ifadesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Tayyar, Özel’in daha önce de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “kazma”, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ise “adam değil, insan bile değil” gibi sözlerle hakaret ettiğini hatırlattı.

Tayyar, paylaşımında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gibi birçok bakana da benzer ifadeler kullanıldığını belirtti. Özel’in bu tutumunun sistemli bir küçümseme ve siyasi kışkırtma olduğunu savunan Tayyar, “Bakanları bir yandan 'atanmış' diyerek küçümsüyor, öte yandan hakaretlerle siyasi kavgaya çekmeye çalışıyor. Oysa bakanlardan Özel’e yönelik bu tür çirkin ifadeler hiç gelmedi” dedi.

Özel’in söylemlerini “gergin bir ruh hali” olarak nitelendiren Tayyar, CHP liderinin liderlik sorumluluğunu taşıyamadığını ve hâlâ grup başkanvekili gibi davrandığını ifade etti. “İlla kavga istiyorsan siyasi muhataplarınla yaparsın, cevabını alırsın. Yok, bunalımdaysan gidip psikolojik destek alırsın. Hem zihnini hem dilini temizlersin” diyen Tayyar,

son olarak, “Kendine hakaret ettirmek için bu yolu seçtiysen o ayrı, bunun tedavisi var mı bilmiyorum. Demem o ki, durumun iyi değil” sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.