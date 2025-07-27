AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında, Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin çok zorlu sınavlardan geçtiğini, coğrafi kırılmalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Zorlu, dünyada yeni ittifaklar ve yeni ayrışmalar ortaya çıktığını belirtti.

Böyle bir zamanda ülkelerin savunma sanayileriyle ön plana çıktığını aktaran Zorlu, dün İstanbul'da katıldığı IDEF Savunma Sanayii Fuarı'nda incelemelerde bulunduğunu, gelinen noktada Türkiye ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.

Bir zamanlar 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bugün 11 milyar dolar seviyesine yıllık bazda geldiğini ve 80 milyar dolarlık bir kapasiteye eriştiğini vurgulayan Zorlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir zamanlar hayal olarak görülen Türkiye'nin hava savunma sistemi çelik kubbeyle bütünleşmiş, bugün artık 782 bin kilometre kara vatanımızı, bunun yanı sıra mavi vatanımızı, gök vatanımızı koruyacak hava savunma sistemimiz, çelik kubbemiz devreye girmiştir. Bu tarihi bir kırılmadır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılındaki yeni yükselişinin ayak sesleridir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Savunma sanayi demek sadece bir sanayi hamlesi değil, egemenliğinizin, bağımsızlığınızın, vazgeçilmez bir parçasıdır, çimentosudur. Savunma sanayide ilerleyen, bağımsızlık kazanan ülkeler ulusal bağımsızlığını geleceğe taşıma noktasında çok önemli bir adım atmış demektir. Biz geleceğe bu vizyonla ilerliyoruz. Türkiye'miz önündeki engelleri birer birer aşacak. Savunma sanayindeki hamlemiz, askeri kabiliyetlerimizi arttıran, bölgedeki stratejik konumumuzu güçlendiren çok önemli bir hamledir."

Türkiye’nin güven ve huzur ortamını sürdürebilmesiyle ilgili kararlılık vurgusu yapan Zorlu, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti

"86 MİLYON İNSANIMIZIN HUZURU, BARIŞI VE GÜVENİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin başarı hikayesinin siyaset üstü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin çatısını temsil ettiğini vurgulayan Zorlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan 86 milyon insanımızın huzuru, barışı ve güveni için çalışıyoruz. Fakat ana muhalefete bakıyorsunuz, şaibe iddialarının gölgesinde tartışmaları kapatabilmek duygusuyla başarı hikayesine bir gölgeleme hatta haksız birtakım eleştiriler getirmeye çalışıyor. Ben Edirne'den hatırlatmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. 'Türk, öğün, çalış, güven'. Öğünmek için de sebebimiz var, güvenmek için de sebebimiz var. Daha çok çalışmak için de sebebimiz var. İşte biz bu anlayışla, bu vizyonla ülkemizi geleceğe taşıyoruz."

TÜRK DEVLETLERİYLE İLİŞKİLER

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanlığının kurulduğu günden itibaren Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmek adına yoğun bir mesai içerisinde olduğunu, yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin Türk dünyasına yeni bir heyecan getirdiğini anımsatan Zorlu, "Son dönemde Karabağ zaferini hatırlayın. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte başlatıp birlikte inşa ettiği başta kahraman Azerbaycan ordusunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün manevi gücüyle, askeri gücüyle burada hazır olduğunu ortaya koydu. Bu inançta bu kararlılıkla zafere ulaşıldı ve Türk dünyasında yeni bir heyecan meydana geldi." dedi.

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatını ilerleyen dönemde bölgesel huzur ve barışı sağlayan çok önemli bir bölgesel ittifak haline getirecek Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Koridorun Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan geçişi sağlayacağını anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda kararlıyız, çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü bir iradesi var bu konuda ve sayın Aliyev'le çok ciddi ilişkileri söz konusu. İnanıyoruz ki bu koridorun hayata geçmesiyle birlikte sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil, bütün bölgemiz huzur ve barışa daha yüksek bir refah iklimine taşınması noktasında önemli bir zemini elde edecek. Çin sınırından hareket eden bir konteyner, bu hat üzerinden Türk devletleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. İşte bu ufuk bu vizyon Türk dünyasında ikinci şahlanış dönemini başlatacak. İnşallah hep birlikte bunu izleyeceğiz, göreceğiz ve yaşayacağız diyorum."

Zorlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde atacağı adımlarla önündeki engelleri bir bir aşıp Türkiye Yüzyılı'na ulaşacağını dile getirdi.