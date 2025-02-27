CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum Valiliği İl Özel İdaresi’nde çalıştırılmak üzere yapılacak 80 kişilik işçi ve şoför alımı konusunda konuştu.

Geçen yıl Ağustos ayında İl Özel İdaresi’ne alınan 57 kişiyi hatırlatan Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi;

“Çorum Valiliği tarafından Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 2025 yılında 80 işçi ve şoför alımı yapılacak. Lakin, geçen yıl ağustos ayında yapılan Çorum Valiliği Özel İdaresine 57 kişi alınırken AKP ve MHP milletvekilleri ve il başkanları tarafından, maalesef, liyakatin katili olan torpille işçi alımları yapıldı, 1.780 vatandaşımızın kul hakkına girildi. Başvurular sonuçlandığında AKP'nin çaycısının, şoförünün ve grafik tasarımcısının, MHP İl Başkan Yardımcısının oğlunun işe alındığını gördük. Ben, şimdiden milletvekillerimizi, Çorum Valisini ve yetkilileri uyarıyorum. Önümüzdeki aylarda yapılacak 80 işçi alımı için lütfen liyakati önemseyin, liyakatin katili mülakatı kaldırın.”