Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ekonomiye yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülmeye devam ediyor. Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre, en düşük emekli aylığı Ocak 2025 ödeme döneminden itibaren 14 bin 469 TL’ye yükseltilecek.

En Düşük Emekli Aylığı Artırıldı

Son dakika gelişmesine göre, en düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL’ye çıkaran madde Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Yapılan düzenlemeyle, halihazırda 12 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı, 2025 yılı itibarıyla 14 bin 469 TL seviyesine yükseltilecek.

Asgari Ücret Desteğinde Artış

Aynı kanun teklifi kapsamında işverene sağlanan asgari ücret desteği de artırıldı. Daha önce 700 TL olarak uygulanan destek miktarı, 2025 yılı itibarıyla 1.000 TL’ye çıkarılacak. Böylece, işverenler için sağlanan teşvik desteğinde önemli bir iyileştirme sağlanmış olacak.