TBMM tatilin ardından yoğun mesaiye gergin başladı..
Meclis'te tansiyon yükseldi.
Görüşmeler esnasında DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş partisi adına söz aldı.
Beştaş, kürsüde "Galip Ensarioğlu'nun kayyım döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına" dedi.
"İspatlamazsan şerefsizsin"
Bunun üzerine Beştaş'a tepki gösteren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "İddialarını ispatlamazsan şerefsizsin" dedi.
Beştaş, "Şerefsiz sensin" yanıtını verdi.
Ensonhaber.com
Editör: Çorum Hakimiyet