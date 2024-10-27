Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Arı, Hırvatistan'da 8-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak ilk bireysel uluslararası başarısını elde etti.

Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü aktif spor kariyerini dünya şampiyonluğuyla noktalamak isteyen Arı, dünya şampiyonasına antrenör olarak görev yaptığı Darıca Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait salonda yoğun tempoda hazırlanıyor.

Şampiyonanın ardından jübile yapmayı planlayan Uğur Arı, şampiyon sporcular yetiştirmek için antrenörlüğe yoğunlaşacak.

"Güreş benim için bir yaşam tarzı"

Milli sporcu Uğur Arı, AA muhabirine, güreşin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu, yaşadığı sakatlıklara rağmen güreşi bırakmadığını söyledi.