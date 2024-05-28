TED Çorum Koleji 4-B sınıfı, Dalgıçlar Otel’de düzenlenen mezuniyet balosu ile ilkokuldan mezuniyetlerini kutladı.

Öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri Savaş Özütürker ile birlikte unutulmaz bir akşam geçirdiler.

Öğrenciler, etkinlikte eğlenceli anlar yaşarken, mezuniyet pastasını kesip, hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Veliler ise çocuklarının bu özel gününe tanıklık etmenin gururunu yaşadılar.

Ayrıca, Savaş öğretmene dört yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Programa Okul Müdürü Nevzat Işık’ta katıldı.