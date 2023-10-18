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Rize'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube müdürlüklerince, tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 105 senet, 4 belge, 3 not defteri ile bazı suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan olayla ilgili 77 mağdur tespit edildiği belirtildi.