2024-25 TFF 1. Lig Sezonu sona erdi.

Süper Lige yükselen takımlar: Kocaelispor, Gençlerbirliği, F.Karagümrük 2.Lige düşen Takımlar: Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Adanaspor, Y.Malatyaspor 2024-25 TFF 1. Lig sezonu, Türk futbolunun dönüşüm sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Sezon boyunca sahaya yansıyan performanslar, artık sadece mücadele ve yetenekle değil, strateji, disiplin ve veri odaklı futbol anlayışıyla kazanılan bir oyunun içinde olduğumuzu net biçimde gösterdi.

Çorumlu Teknik Direktör İsmet Kamak, 24-25 sezonunu değerlendirdi.

‘Futbol artık sadece topa sahip olmakla değil, topu ne kadar verimli kullandığınla kazanılıyor’ diyen Kamalak, şunları söyledi;

"Geleneksel alışkanlıkların yerini modern yaklaşımların aldığı bu yıl, hem takımların organizasyon yapısını hem de teknik direktör kararlarının kalitesini belirleyen temel ölçütler yeniden tanımlandı.

2024-25 TFF 1. Lig sezonu, klasik futbol anlayışlarının yerini modern oyun prensiplerine bıraktığı bir futbol yılı oldu.

Bu sezonun temel mesajı netti: Futbol artık sadece topa sahip olmakla değil, topu ne kadar verimli kullandığınla kazanılıyor.

‘Bitiricilik başarıyı belirledi’

Ligin kaderini belirleyen en önemli unsur, takımların pozisyonları gole çevirme oranı oldu. Sezon boyunca çok sayıda fırsat yakalayan ama düşük gol verimliliğiyle mücadele eden takımlar, hedeflerinden uzaklaştı. Örneğin, Ankaragücü’nün %8.0’lik gole çevirme oranı, onları ligin son sıralarına sürükledi.

‘Hücum bölgesinde top kazanma öne çıktı’

İstanbulspor, rakip sahada top kazanma ve hücumu hemen başlatma konusunda ligin lideri olarak dikkat çekti. Bu oyun anlayışı, modern futbolda öne çıkan “yüksekten başlayan baskı” felsefesinin Türkiye'deki en başarılı örneklerinden biri oldu.

‘Ceza sahası etkinliği hayati rol oynadı’

Pozisyona girmek kadar ceza sahası içinde etkili olmak da sezonun kaderini tayin eden faktörlerden biriydi. Başarıya ulaşamayan takımların en büyük sıkıntısı ceza sahasında etkili olamamalarıydı.

‘Dengeli takım savunması başarıyı destekledi’

Gençlerbirliği’nin istikrarlı ve dengeli savunma hattı, onları üst sıralara taşıyan en temel yapı taşlarından biri oldu. Bu sezon, sadece hücum değil, kontrollü savunmanın da başarı için vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

Öne çıkan takımlar ve oyun modelleri

Kocaelispor – Baskın oyun anlayışı ve bireysel kaliteyle ligi domine etti. Hücum gücü yüksek, planlı bir oyunla istikrarlı sonuçlar aldı.

Gençlerbirliği – Gösterişli değil ama etkili. Düşük riskli oyun, dengeli savunma ve pozisyon disiplinine dayalı bir modelle başarıya ulaştı.

Fatih Karagümrük – "Az fırsat, çok gol" stratejisiyle öne çıktı. %15.1’lik gole çevirme oranı ile verimliliğin tanımını yaptı.

İstanbulspor – Modern futbolun Türkiye’deki temsilcilerinden biri. Hücumda pres gücü, tempo kontrolü ve oyun disiplininde lider.

Geleneksel anlayışın gerileyişi

Amed SF gibi topa yüksek oranda sahip olan ama hücumda verimsiz kalan takımlar, play-off yarışının dışında kaldı. Bu sezon topa sahip olmak, oyunu kontrol ediyormuş gibi görünmekten öteye geçemediği takdirde başarı getirmedi. Bu, “topun amacı, kontrol değil sonuç üretmektir” fikrinin doğruluğunu bir kez daha gösterdi.

Düşme hattında sorun sistemden çok uygulamadaydı, Alt sıralarda yer alan takımlar, genellikle hücumda etkisiz, savunmada dengesiz ve mental olarak yetersiz performans sergiledi. Y.Malatyaspor’un sadece sportif değil, kurumsal olarak da yaşadığı düşüş, TFF 1. Lig’de yönetimsel istikrarsızlığın sahaya nasıl yansıdığını somut bir şekilde ortaya koydu.

Bu Sezondan Çıkarılacak Dersler

1. Topa sahip olmak değil, sahip olduğun topla ne yaptığın önemli.

2. Verimlilik, futbolun olmazsa olmazı.

3. Pres gücü, sadece top kazanmak değil; rakibin oyun planını bozmak demektir.

4. Planlı oyun, bireysel sonuç alma çabasından daha kalıcıdır.

5. Verilerin etkili analizi ve değerlendirilmesi, teknik direktör kararlarının temelini oluşturmalı.

Bu sezonun ardından başarıya ulaşan tüm takımların ortak paydası; oyun planına sadakat, verimliliğe odaklanma ve modern futbolun gereklerini sahaya yansıtabilme yetisiydi. Artık sadece koşan değil, ne zaman, nerede ve neden koştuğunu bilen takımlar kazanıyor.