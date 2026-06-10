Bursa’da yapılan Liseli Gençler Bocce Türkiye Şampiyonasında Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken kız takımı beşinci oldu.

5-8 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapılan Liseli Gençler Bocce Türkiye Şampiyonasında Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenleri Recep Sönmez ve Hasan Olgun yönetiminde Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasin Metin’den oluşan kadrosu ile zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi kız takımı Buğlem Kabasakal, Tuana Bilgin, Ela Uysal, Kübra Yelkovan ve Melike Nisa Batu’dan oluşan kadrosu ile zorlu rakipleri ile girdiği mücadele sonunda beşinci olmayı başardılar.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç kız bocce takımı sporcuları müsabakalara ve ödül törenine üzerlerinde Arca Çorum FK forması ile çıkarak Süper Lige yükselen takımlarına desteklerini sürdürdüler.