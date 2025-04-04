Çorum FK yarın evinde oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Erokspor maçının teknik ve taktiğini yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenmanına sakatlığı devam eden Geraldo ve dizinde hafif ağrısı olan Atakan Akkaynak tedbir amaçlı çalışmaya çıkmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra çabukluk ve çeviklik hareketleri yaptı. Ardından beşe iki pas çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra atak sonuçlandırma çalışması yaptırdı.

Bu çalışmada iki kalede iki kanattan ceza yayı üzerine çıkarılan toplarda gol vuruşu yaptıran Teknik Direktör Tuncay Şanlı son bölümde ise Erokspor maçının oyun taktiği üzerine özel bir program uyguladı.

Çorum FK, Erokspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam tesislerde kampa girecek.