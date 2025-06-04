Çorum’un Alaca ilçesinde, Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi tarafından düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEN", geniş katılımla gerçekleştirildi.

Alaca’da ilk kez düzenlenen festival kapsamında öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sundu. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen katılımcılar, projeler hakkında bilgi aldı. Festivalin ardından açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Gençlerimizin yenilikçi fikirlerine ve üretkenliğine hayran kaldık. Onların bu azmi, ilçemizin ve ülkemizin geleceği adına umut verici. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Festival programına; Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Hitit Üniversitesi Avni Çelik Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Songül Özüm, İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen’in yanı sıra çok sayıda okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.