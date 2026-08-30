TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğe ilişkin paylaşımında, "Mavi Vatan Gölcük'e çok yakıştı! 4 gün boyunca 343 bin ziyaretçiyi TEKNOFEST Mavi Vatan'da ağırladık. Yüreği memleket aşkıyla atan herkese teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA…" ifadesini kullandı.

Bayraktar, bu coşkunun 30 Eylül-4 Ekim'deki TEKNOFEST Güneydoğu buluşmasına taşınacağını anımsattı.

TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirdi.

4 gün süren etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilendi.

Etkinliğin teknoloji yarışmaları bölümünde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması yer aldı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ayrıca çok farklı alanlarda bir dizi etkinlik düzenlendi.