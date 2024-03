Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

İşçi, işveren, çiftçi, şoför, mühendis, doktor, ev hanımı ve daha onlarca iş kolunda çalışan, üreten kadınların gününü kutladığını ifade eden Mehmet Tahtasız, erkek egemen bir toplumda kendi ayaklarının üstünde duran, erkeklerin başarısının ardındaki gizli güç olan tüm kadınlara teşekkür ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Bugün neredeyse tüm dünyada ses getiren eylemlere sahne olan 8 Mart'ın tohumları 1908 yılında, New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atılmıştı. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar seçme ve seçilme hakkı için uzun yıllar mücadele ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 1930 yılında Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934 yılında da milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınların iş yaşamına girmesi, hayatın her alanında yer alması teşvik edildi. O gün birçok ülkeden önce atılan bu tohumlar kadınların girişimciliği, cesareti ve azmi sayesinde bugün koca bir çınar oldu. Kadınlar çalıştı, üretti, istihdam yarattı. Dünyayı güzelleştirdi. Bugün Türk kadını karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen onları yok saymaya çalışan anlayışa karşı topyekün mücadele veriyor. Siyasetten sanata, spordan bilime, ticaretten sanayiye kadar pek çok alanda büyük başarılara imza atıyor. Temennimiz kadınların her alanda temsiliyetinin artarak çoğalması. Güçlü, yürekli kadınların gün geçtikçe çirkinleşen dünyayı güzelleştirmesi. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”