Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Aşgın, mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların, hayatın her alanında etkin olmasının Türkiye Yüzyılı için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aşgın, “Bu anlayışla Çorum Belediyesi olarak kadınlarımıza her alanda fırsat vermek ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak için Kadın Kültür Merkezlerimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Eğitim – öğretim çalışma ve kursları, meslek edindirme kursları, ilgi ve yetenek kursları, dil kursları, sanat kursları, spor kursları, bilgisayar kursları, dikiş – nakış kurslarıyla her yıl binlerce hanım kardeşlerimiz belediyemizin faaliyetlerine katılıyor. Bunların yanında kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Türkiye Yüzyılı başlığıyla hedeflenen yeni ve kalıcı başarıların yakalanmasına bu çalışmalarımızın önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde belirtti.

Çorum Belediyesi’nin kadınlara her alanda destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Barışın yüzyılı, başarının yüzyılı, değerlerin yüzyılı, gücün yüzyılı gibi önemli başlıklar altında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve kamuoyuna duyurulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesinde de kadınlarımız üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecektir. Geçmiş dönemde hayata geçirdiğimiz kadınlara yönelik projelerimize yeni dönemde de artırarak devam edeceğiz. Kadın Emeği Çarşısı, Kadınlar Lokali, Kreş ve Aile Yaşam Merkezleri 41 projemiz arasında yer almaktadır. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyorum” dedi.