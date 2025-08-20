Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda ihracatını yüzde 16,6 artırarak 5 milyar 835 milyon dolara çıkartan İstanbul en fazla ihracat yapan il oldu.

Kocaeli ihracatını yüzde 20,5 artırarak 3 milyar 258 milyon dolara yükselterek en fazla ihracat yapan ikinci il oldu. İzmir ise 2 milyar 13 milyon dolarla en fazla ihracat yapan üçüncü il oldu.

Çorum ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşasa da 587 milyon dolarlık ihracatı ile ülke genelinde en fazla ihracat yapan 11’nci il olmayı başardı.