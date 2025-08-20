AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret ederek Çorum’da devam eden ve planlanan spor yatırımlarını değerlendirdi.

Milletvekili Kaya, Çorum genelinde hayata geçirilecek spor yatırımları için geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol nedeniyle Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür ederek, söz konusu yatırımların gençler ve sporseverler için önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

Milletvekili Kaya, ziyarette, Çorum merkeze modern bir gençlik merkezi, Alaca ilçesine kapalı spor salonu yapılması taleplerini Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a iletti.

Milletvekili Kaya, bu yatırımların gençlerin sosyal ve sportif gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Milletvekili Kaya, Çorum’da yapımı süren spor yatırımlarının yerinde incelenmesi amacıyla Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ı kente davet etti. Ziyaretin en kısa sürede gerçekleşeceğini ifade eden Kaya, “Sayın Bakanımız hemşehrilerimizle buluşacak, yatırımları sahada inceleyecek” dedi.

Milletvekili Kaya, Çorum’da gençlerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanması ve sporda başarı grafiğinin yükselmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

