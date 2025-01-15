Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Çorum Şubesinin olağan genel kurul toplantısı geçtiğimiz Pazar günü yapıldı.

5 Ağustos 2024 tarihinde TEMUD Çorum Şubesini kuran Abdullah Yılmaz ve yönetim kurulu hafta sonu yapılan genel kurulda seçimle göreve geldiler.

ÇESOB Konferans Salonunda yapılan genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Abdullah Yılmaz, dernek olarak hem emekli olan hem de görevi devam eden uzman erbaşların haklarını savunmak ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için yetkili mercilerle görüşmek gibi amaçlarının olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Abdullah Yılmaz başkanlığında oluşan TEMUD Çorum Şubesi yönetiminden şu isimler yer aldı: “Başkan Yardımcısı Yakup Hançerli, sekreter Rafet Borucu, sayman Yüksel Savur ve üye Hasan Baş.”

Genel kurula TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, denek üyeleri ile davetliler katıldı.