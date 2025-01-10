Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Çorum Şubesi olağan genel kurul toplantısı hafta sonu yapılacak.

TEMUD Çorum kurucu Şube Başkanı Abdullah Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret etti.

TEMUD olarak yeni kurulan bir dernek olduklarını kendisinin ise kurucu şube başkanı olarak görevlendirildiğini belirten Abdullah Yılmaz, “12 Ocak Pazar günü saat 11.00’da ÇESOB Konferans Salonunda olağan genel kurulumuzu yapacağız” dedi. Ziyarete TEMUD Çorum Şube Başkan Yardımcısı Yakup Hançerli ile sayman Yüksel Savur da katıldı.