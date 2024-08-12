İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, meclis toplantılarından sonra kırsaldaki vatandaşların sorunlarını tespit etmek için köyleri ziyaret ediyor.

Merkeze bağlı Balımsultan, Seydim Köyü ve Sapa Köyünü ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, ziyaretlerde köy muhtarları ile görüştü.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Temur, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara misafirperverliği için teşekkür eden Temur, ziyaretleri sürdüreceğini ifade ederek, sorunları yerinde tespit edeceklerini söyledi.