MUSTAFA BURAK YALÇIN

Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, DEM Parti heyetinin İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye tepki gösterdi.

‘GÖRÜŞMEYİ VE AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Türk Ocakları olarak ülkenin başına 40 yılı aşkın süredir bela olan bölücü terör örgütünün başı ile yapılan görüşmeyi ve sonrasında yapılan açıklamayı reddeddiklerini ve Türk milletine ilan etmeyi tarihi bir görev olarak gördüklerini söyledi.

“Unutulmamalıdır ki, hiçbir kişi veya yapı, Türk milletinin iradesinin üzerinde değildir. Bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir” diyen İrfan Çağlar, açıklamasında şunları söyledi:

Türk milleti, şehitlerimizin ruhlarını incitecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına halel getirecek hiç bir öneriye, sürece, çözüme itibar etmeyecektir.

‘TERÖRİSTBAŞINA AKİL ADAM MUAMELESİ YAPILMASINI MİLLET VİCDANI KABUL ETMEZ’

Bu topraklarda Türk milletinin siyasi egemenliğini müzakere konusu yapma girişimleri hep hüsranla sonuçlandı, bundan sonra da öyle sonuçlanacaktır. Yıllardır bebek katili dediğimiz teröristbaşına akil adam muamelesi yapılmasını, Türk milletinin maşeri vicdanı kabul etmez, etmedi ve etmeyecektir. Teröristle müzakereden hayırlı bir sonuç çıkmaz, çıkmamıştır, çıkmayacaktır.

‘ÖZERKLİK VE İKİNCİ DİL GİBİ HUSUSLAR TARTIŞMA KONUSU DAHİ YAPILMAMALI’

Bu vesileyle tekrar vurgulamak isteriz ki, içinden geçtiğimiz kritik dönemeçte, Türk Devleti’nin bekasını, üniter millî devlet yapımızı merkeze alan bir yaklaşımla millî birliğimizi ve demokratik hukuk devletini güçlendirmeliyiz. Yeni anayasa adı altında, ileride bölünmeyle sonuçlanacak federasyon, özerklik, ikinci resmî dil gibi hususlar, kesinlikle tartışma konusu dahi yapılmamalıdır. Bilinsin ki; Türk vatanı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.”