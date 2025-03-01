İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısına sert tepki gösterdi.

Öcalan’a “Önder” denilmesine “Tarihe kara leke olarak adınız geçecektir” sözleriyle karşı çıkan Yıldız, bu tür açıklamaların terör örgütünün planlarına hizmet ettiğini belirtti.

Yıldız, PKK’nın isim değiştirerek PYD/YPG terör devleti kurma amacında olduğunu söyledi.

Öcalan’ın açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

“Bebek katili, asker katili, polis katili, masum vatandaş katili, öğretmen katili olan biri ne zaman Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarında ‘Önder’ olarak anılmaya başlandı? Yazıklar olsun.”

Öcalan’ın mektubuna sığınılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade eden Yıldız, sözde barış söylemlerinin gerçekte terör örgütünün farklı kimlikler altında devletleşme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Yıldız, Türkiye’nin terörle mücadelesinde taviz verilmemesi gerektiğini ifade ederek, sürecin bir gölge oyunu olduğunu söyledi.

Yıldız, “PKK’nın ismi lağvedilip, PYD-YPG adıyla terör devleti kurulacaktır. Bizi bu karanlığa sürüklemeye çalışanların, düşecekleri çukurun dibi yoktur. Gün, bu oyuna seyirci kalanlarla ve alkışlayanlarla mücadele günüdür” dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, bu mücadelede devletin ve milletin kararlılıkla durması gerektiğini dile getirdi.

Yıldız, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet, ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.”

Yıldız, Türkiye’nin terörle mücadelesinde asla geri adım atılmaması gerektiğini ve bu konuda herkesin net bir duruş sergilemesi gerektiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)