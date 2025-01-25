Çorum'un Alaca ilçesinde orta refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 19 AEG 598 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

Karşı şeride geçen otomobil ters döndü.

Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.