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Çorum -Ortaköy yolunda şehir merkezi istikametine ters yönden giren İbrahim K. idaresindeki 19 ADV 522 plakalı tır ile Ayşe Ç'nin kullandığı 19 TR 665 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Nurten C, Bedriye K, Yasemin K. ve Hediye T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Ç'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazada tırın delinen deposundaki yakıt yola boşaldı. Yolda güvenlik önlemi alınarak temizlik çalışması başlatıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.