AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, gazetemize iade-i ziyarette bulundu.

Mustafa Alagöz’e ziyarette Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Külcü ile yönetim kurulu üyeleri Şenay Sarıtaş, Recep Tayyip Sarıoğlu ve Muhammed Özenç eşlik etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Mustafa Alagöz, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, göreve geldiklerinden bu yana teşkilatın tüm kademeleri ile uyum içerisinde hareket ettiklerini ve tek dertlerinin şehre hizmet olduğunu söyledi.