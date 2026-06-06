Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine, yeni sezonda Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapması planlanan Şehir Stadyumu’nda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından inceleme gerçekleştirildi.

Futbol Federasyonu Stadyum Denetçisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Karadayı başkanlığındaki heyet, stadyumun tüm bölümlerinde denetim yaptı.

İncelemeye Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili ve Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin, şube müdürleri, stadyum personeli ve Arca Çorum FK temsilcisi de katıldı.

UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen Şehir Stadyumu’nda yapılan incelemede bazı yönlendirme eksiklikleri tespit edildi. Erken inceleme talebiyle gerçekleştirilen denetim sonrası belirlenen eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin önümüzdeki ay yeniden Çorum’a gelerek stadyumda son incelemeyi yapması bekleniyor.