Çorum FK’nın geçen sezonki en golcü ismi Thomas Verheydt bu sezonda beşinci haftada ikinci golünü attı.

Tecrübeli futbolcu özellikle Sakaryaspor maçında kaçırdığı penaltının ardından taraftarlarda çok ağır bir linç yemişti.

Buna rağmen oyundan düşmeyen tecrübeli futbolcu Malatyaspor maçında da gol perdesini açan isim oldu.

Eren’in şutunda kalecinin çıkardığı topu Avuonuonun asistinde düzgün bir vuruşla topu rakip ağlara gönderen Thomas bu sezonki ikinci golünü attı.

Golün ardından kale arkasında bulunan taraftarların bulunduğu tribünü giden golcü futbolcu sevincini onlarla birlikte paylaştı.

Thomas Verheydt maçın son bölümünde ise yerini Ahmethan Köse’ye bırakarak taraftarların alkışları altında kulübeye gitti.