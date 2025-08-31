İskilip Kaymakamlığı'nca "Kızı Timsal Karabekir'in Dilinden Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'i Dinliyoruz" konulu söyleşi düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında, İskilip Redif Kışlasında "Kızı Timsal Karabekir'in Dilinden Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'i Dinliyoruz" konulu söyleşi düzenlendi.
Timsal Karabekir, babası Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir’in hayatını ve milli mücadele yıllarında yaşadıklarını anlattı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programı büyük beğeni topladı.
Söyleşi programına Kaymakam Ramazan Polat, Garnizon Komutanı Piyade Üst Teğmen Adem Gökkuş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.