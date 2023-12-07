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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, vatandaşları HIV ve AIDS virüsüne karşı bilgilendirdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, AHL Park AVM’de kurdukları stantta HIV ve AIDS ile ilgili farkındalığı arttırmak, virüsten korunma yolları ve yakalanma durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıkları Dairesi Başkanlığı, Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde hastalıklara ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Stantta öğrencilerle birlikte HIV ve AIDS ile ilgili soruları cevaplandıran Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Yapar, HIV-AIDS’in bulaşıcı, önlenebilir ve tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekti.

Amaçlarının HIV ve AIDS hastalığına dikkat çekmek olduğunu belirten Doç. Dr. Yapar, “Tıp fakültesi öğrencilerimizle birlikte hastalığın nasıl bulaştığını ve bulaştıktan sonra insanların hangi semptomlarla karşılaştığında hastaneye başvurması gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız halkımızda farkındalık oluşturmak ve bu konuda tüm detaylarıyla bilgilendirme yapmak” dedi. (Haber Merkezi)