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Hacettepe Üniversitesi Tıp öğrencisi 4. sınıf öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan, Ankara’da, kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

Rektörlük öğrencinin intihar ettiğinin düşünüldüğü bilgisini paylaştı.

Rektörlükten yapılan açıklama şöyle:

“İlk tespitlere göre hayatına son verdiği değerlendirilen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi İzzah Elif Zamir Khan hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yaşanan talihsiz olaya iliskin adli ve idari soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”