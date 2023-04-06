Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Esra Ş.'nin kullandığı 06 FJ 3605 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Çorum'un Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda Ahmet S. (35) idaresindeki 38 ADT 989 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücü ile araçta bulunan Sema Ç. (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.